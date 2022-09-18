GÜNCELLEME - Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi, biri yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, birinin yakalandığını bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Polis Özel Harekat (PÖH) tarafından Yüksekova'da ablukaya alınan 3 teröristten 2'sinin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Bakan Soylu, kaçmaya çalışan teröristin ise yakalandığını kaydetti.

- "Saklandığı evde kıskıvrak yakalandı"

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eren Abluka-37 Operasyonu kapsamında, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Yüksekova ilçesi Değerli köyü kırsalında, P-İHA ve J-SİHA destekli operasyon esnasında tespit edilen eylem hazırlığındaki teröristler ile PÖH timleri arasında yaşanan çatışma sonucunda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Kaçan üçüncü terörist ise Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve PÖH timleri tarafından yapılan takip ile saklandığı evde kıskıvrak yakalanmıştır."

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.



