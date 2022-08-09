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GÜNCELLEME - Hakkari'de 8 askerin şehit edilmesiyle ilgili Gaziantep'te yakalanan terör örgütü PKK/KCK şüphelisi tutuklandı

09.08.2022 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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GÜNCELLEME - Hakkari'de 8 askerin şehit edilmesiyle ilgili Gaziantep'te yakalanan terör örgütü PKK/KCK şüphelisi tutuklandı

KİLİS (AA) - Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2012 yılında Hakkari'de 8 askerin şehit edildiği, 16 askerin ise yaralandığı saldırıya katıldığı iddiasıyla Gaziantep'te yakalanan zanlı tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmaları kapsamında terör örgütünün bazı faaliyetlerine katıldığı tespit edilen Suriye uyruklu Ş.M'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gaziantep'te gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, şüphelinin geçmiş dönemde PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü, Türkiye'de Hakkari bölgesinde askeri birliklere, konvoylara silahlı ve EYP'li saldırı tarzında eylemlerde bulunduğu, 20 Haziran 2012 tarihinde ise Hakkari Yüksekova Yeşiltaş Jandarma Karakol Komutanlığına yönelik 8 askerin şehit olduğu,16 askerin ise yaralandığı saldırıya katıldığı, Suriye ve Irak-Gare Bölgesinde örgüt adına silahlı faaliyet göstermesine müteakip yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaparak Gaziantep'te ikamet ettiği tespit edildi.

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK şüphelisi yakalandı

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