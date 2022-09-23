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  4. GÜNCELLEME - Halkalı'da kırmızı ışıkta geçerek 2 kişiye çarpan sürücü gözaltına alındı

GÜNCELLEME - Halkalı'da kırmızı ışıkta geçerek 2 kişiye çarpan sürücü gözaltına alındı

23.09.2022 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece Halkalı'da kırmızı ışıkta geçerek 2 kadına çarpan otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Halkalı Merkez Mahallesi Halkalı Caddesi'nde Sefaköy istikametine otomobiliyle seyir halindeki İ.A, kırmızı ışıkta durmayarak yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışan iki kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan iki kadın metrelerce savruldu.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü aracıyla olay yerinden kaçarken yaralanan S.S. ve H.A, bölgeye çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis tarafından gözaltına alınan sürücü İ.A, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

- Güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kırmızı ışıkta durmayan aracın karşıya geçmeye çalışan 2 kadına çarptığı, yaya geçidinde bekleyen diğer iki kişinin ise aracı fark ederek son anda kurtuldukları görülüyor.

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