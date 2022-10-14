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  4. GÜNCELLEME - Hastanede 4 güvenlik görevlisini bıçakla yaralayan kurye tutuklandı

GÜNCELLEME - Hastanede 4 güvenlik görevlisini bıçakla yaralayan kurye tutuklandı

14.10.2022 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı ADLİ SÜREÇ VE DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de, rapor almak için gittiği hastanede doktorla tartışan ve 4 güvenlik görevlisini bıçakla yaralayan motosikletli kurye tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine rapor almak için giden motosikletli kurye Semih K, hastanenin acil servisinde doktorla tartıştı.

Müdahalede bulunan hastanenin güvenlik görevlileriyle de tartışan kurye, cebinden çıkardığı bıçakla 4 personeli yaraladı. Güvenlik görevlileri hastanede tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan Semih K, ''kasten yaralama'' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Bu arada, olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

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