YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. GÜNCELLEME - Hastanede sıranın kendisine gelmemesine sinirlenen hasta, doktoru orakla yaraladı

GÜNCELLEME - Hastanede sıranın kendisine gelmemesine sinirlenen hasta, doktoru orakla yaraladı

08.02.2021 20:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

RİZE (AA) - Rize'de hastanede bir kişi, orakla saldırdığı doktoru yaraladı.

İddiaya göre, Rize Devlet Hastanesi psikiyatri servisinde bekleyen A.K. (42), sıranın kendisine gelmemesine sinirlenerek Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Meltem Puşuroğlu'nun (34) odasına girdi.

Şüpheli, üzerinde sakladığı orakla doktora saldırdı.

Dizi ve baldırında kesik oluşan Puşuroğlu, acil serviste tedavi edildi.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen A.K'nın emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince hakkında ev hapsi kararı verilen A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKoronavirüse yakalandılarKoronavirüse yakalandılar
Mutasyonlu virüs alarmı! Çok sayıda kişi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındıMutasyonlu virüs alarmı! Çok sayıda kişi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındı

Rize Namaz Vakitleri 8 Şubat Pazartesi

İmsak
05:48
Sabah
07:14
Öğle
12:37
İkindi
15:23
Akşam
17:50
Yatsı
19:11

Rize Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Pazartesi

Hayat Eczanesi
Merkez
İbni Sina Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Ardesen
Yeni Öztürk Eczanesi
Cayeli
Sağlık Eczanesi
Findikli
Coşkun Eczanesi
Kalkandere
Karadeniz Eczanesi
Pazar
Tümünü Göster
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Traktör devrildi, eşini kaybetti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Diğer Haberler

"Gastro Rize”de yemek kültürü masaya yatırıldı

"Gastro Rize”de yemek kültürü masaya yatırıldı

Hastanede sıranın kendisine gelmemesine sinirlenen hasta, doktoru orakla yaraladı

Hastanede sıranın kendisine gelmemesine sinirlenen hasta, doktoru orakla yaraladı

Hastanede sıranın kendisine gelmemesine sinirlenen hasta, doktoru orakla yaraladı

Hastanede sıranın kendisine gelmemesine sinirlenen hasta, doktoru orakla yaraladı

Rize-Artvin Havalimanı'nın kulesi "çay bardağı" şeklinde inşa edilecek

Rize-Artvin Havalimanı'nın kulesi "çay bardağı" şeklinde inşa edilecek

Rize'de yeğenini öldürüp gömen amca jandarmaya teslim oldu

Rize'de yeğenini öldürüp gömen amca jandarmaya teslim oldu

Rize'de öldürülen AK Parti Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Pala'nın katil zanlısının yargılanmasına başlandı

Rize'de öldürülen AK Parti Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Pala'nın katil zanlısının yargılanmasına başlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.