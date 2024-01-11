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Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem

11.01.2024 07:42 | Son Güncelleme:
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 22.38'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Samandağ olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Hatay Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 112 Acil Çağrı Merkezine herhangi bir ihbar gelmediği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"AFAD Başkanlığı deprem dairesinden alınan bilgi doğrultusunda 10.01.2024 tarihinde saat 22.38'de Hatay merkezli Samandağ ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, ilk belirlemelere göre 112 Acil Çağrı Merkezine herhangi bir ihbar gelmemiştir. AFAD Arama Kurtarma Ekipleri keşif ve tedbir amaçlı bölgeye yönlendirilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir."

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