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GÜNCELLEME - Hatay'da antrepoda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

09.06.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir antrepoda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Karaağaç ve Nardüzü mahalleleri sınırındaki bir firmaya ait içerisinde pamuk, kereste ve plastik ham madde bulunan antrepoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman Genel Müdürlüğünce helikopter sevk edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Alevlerin diğer antrepolara sıçramaması için o bölümlere yönelik soğutma çalışmaları yapılıyor.

Öte yandan, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven ve İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da bölgede incelemede bulundu.

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