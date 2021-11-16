YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. GÜNCELLEME - Hatay'da halk otobüsünün koltuklarının çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı

GÜNCELLEME - Hatay'da halk otobüsünün koltuklarının çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı

16.11.2021 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Valilik, 2 şüphelinin ikametlerinde suç eşyası koltuklarla yakalandığını açıkladı VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde halk otobüsünün koltuklarının çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Özel halk otobüsünde şoförlük yapan Süleyman Çolak (36), güzergahındaki son durağa geldiğinde daha önce söktüğü ve aracın arka bölümüne bıraktığı 2 koltuğunun yerinde olmadığını fark etti.

Otobüsteki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Çolak, araca ellerinde bir şey olmadan binen ve birkaç durak sonra arka kapıdan inen iki kişinin ellerinde koltukların bulunduğunu fark etti.

Çolak, bunun üzerine polise giderek zanlılardan şikayetçi oldu.

Sürücü Çolak, AA muhabirine ilk kez böyle bir hırsızlıkla karşılaştığını, şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Çolak, hırsızların bir an önce yakalanmasını ve hak ettikleri cezayı almalarını istedi.

Otobüsün güvenlik kamerası kayıtlarında, araca binen iki kişinin yaklaşık 10 dakika sonra indiklerinde iki koltuğu beraberinde götürdükleri görülüyor.

- 2 şüpheli yakalandı

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sosyal medyada haber olarak yayımlandığı tespit edilen Cumhuriyet Mahallesi'nde müşteki S.Ç’ye ait özel halk otobüsünün 2 adet demir koltuğunun çalınması olayı ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin tespit edilmesine yönelik bölgede yapılan kimlik çalışmaları neticesinde; H.K. ve O.K. suç eşyası koltuklarla birlikte ikametlerinde yakalanmıştır."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYılan hikayesine döndüYılan hikayesine döndü
PARTNER Bülent Ersoy küplere bindi! "Terbiye sınırlarını aştı" Bülent Ersoy küplere bindi! "Terbiye sınırlarını aştı"
İki askeri şehit edip bir çocuğu öldürdüğünü itiraf eden PKK'lı terörist tutuklandıİki askeri şehit edip bir çocuğu öldürdüğünü itiraf eden PKK'lı terörist tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 16 Kasım Salı

İmsak
05:44
Sabah
07:06
Öğle
12:25
İkindi
15:11
Akşam
17:34
Yatsı
18:51
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Demir, trafik kazasında hayatını kaybetti

TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Demir, trafik kazasında hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'da dağlık alana düşen paraşütçü için kurtarma çalışması başlatıldı

Antalya'da dağlık alana düşen paraşütçü için kurtarma çalışması başlatıldı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market'in 550'nci şubesi Karabük'te açıldı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market'in 550'nci şubesi Karabük'te açıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.