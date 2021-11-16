GÜNCELLEME - Hatay'da halk otobüsünün koltuklarının çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde halk otobüsünün koltuklarının çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Özel halk otobüsünde şoförlük yapan Süleyman Çolak (36), güzergahındaki son durağa geldiğinde daha önce söktüğü ve aracın arka bölümüne bıraktığı 2 koltuğunun yerinde olmadığını fark etti.

Otobüsteki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Çolak, araca ellerinde bir şey olmadan binen ve birkaç durak sonra arka kapıdan inen iki kişinin ellerinde koltukların bulunduğunu fark etti.

Çolak, bunun üzerine polise giderek zanlılardan şikayetçi oldu.

Sürücü Çolak, AA muhabirine ilk kez böyle bir hırsızlıkla karşılaştığını, şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Çolak, hırsızların bir an önce yakalanmasını ve hak ettikleri cezayı almalarını istedi.

Otobüsün güvenlik kamerası kayıtlarında, araca binen iki kişinin yaklaşık 10 dakika sonra indiklerinde iki koltuğu beraberinde götürdükleri görülüyor.

- 2 şüpheli yakalandı

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sosyal medyada haber olarak yayımlandığı tespit edilen Cumhuriyet Mahallesi'nde müşteki S.Ç’ye ait özel halk otobüsünün 2 adet demir koltuğunun çalınması olayı ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin tespit edilmesine yönelik bölgede yapılan kimlik çalışmaları neticesinde; H.K. ve O.K. suç eşyası koltuklarla birlikte ikametlerinde yakalanmıştır."



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