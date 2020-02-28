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GÜNCELLEME - İdlib'de şehit olan 3 askerin Tekirdağ'daki ailelerine acı haber verildi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 28.02.2020 14:59 | Son Güncelleme

VALİNİN AÇIKLAMALARI EKLENDİ

TEKİRDAĞ (AA) - İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Nihat Kara, Uzman Onbaşı Recep Bekir ve sözleşmeli er Birhan Er'in Tekirdağ'daki ailelerine acı haber verildi.

Saldırı sonucu şehit olan Kara'nın Saray ilçesindeki, Bekir'in Ergene ilçesindeki ve Er'in Çorlu ilçesindeki ailelerine şehadet haberini askeri yetkililer verdi.

Acı haberi alan şehit yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Sağlık, polis ve jandarma ekipleri şehit ailelerini teselli etmeye çalıştı. Şehitlerin ailelerinin yaşadığı evlere Türk bayrakları asıldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, şehitlerin ailelerini ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Yıldırım, şehit Er'in Çorlu ilçesindeki ailesini ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Tekirdağ'ın İdlib'de 3 şehidinin olduğunu söyledi.

Yıldırım, "Çocuklar tabii ki anne ve babalarının ama şehitler bu vatanın evladı. Şehitlerimiz, milletin şehididir. Hepimizin başı sağ olsun. Allah'ım hepimize sabırlar versin. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

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Aziz Yıldırım Şehit Tekirdağ Vali ziyaret

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