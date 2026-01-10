SPOR

Galatasaray-Fenerbahçe finaline saatler kala çok büyük sürpriz! Yıldız isim geri döndü: İşte muhtemel 11'ler

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, hava koşulları nedeniyle 18.45’e alınan dev randevuda Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın oynanmasın az bir süre kala Fenerbahçe cephesinde sürpriz bir gelişme yaşanırken dev maçın muhtemel 11'leri de belli oldu. İşte yaşanan son gelişmeler...

Berker İşleyen

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe saat 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Dev final öncesi iki takımda son hazırlıklarını yaparken karşılaşmanın başlamasına saatler kala Fenerbahçe cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

YARI FİNALDE SAKATLANMIŞTI

Galatasaray-Fenerbahçe finaline saatler kala çok büyük sürpriz! Yıldız isim geri döndü: İşte muhtemel 11 ler 1

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Samsunspor'la Adana'da oynana TFF Süper Kupa yarı final maçında alt baldır sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

TAKIMLA BERABER ÇALIŞTI

Galatasaray-Fenerbahçe finaline saatler kala çok büyük sürpriz! Yıldız isim geri döndü: İşte muhtemel 11 ler 2

Talisca, 2025 yılında top 10 ligde mücadele ederek en çok gol atan orta saha oyuncusu olmuştu. Derbide Fenerbahçe'nin en büyük kozlarından biri olması beklenen sambacının sakatlık durumu merak konusuydu. Talisca, Galatasaray derbisi öncesi son antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

KADROYA DAHİL ETTİ

Galatasaray-Fenerbahçe finaline saatler kala çok büyük sürpriz! Yıldız isim geri döndü: İşte muhtemel 11 ler 3

Bu gelişme sonrası Domenico Tedesco, Talisca'yı Galatasaray derbisinin kadrosuna dahil etmeye karar verdi. Tedesco, bu kararını Talisca'ya da bildirdi.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray-Fenerbahçe finaline saatler kala çok büyük sürpriz! Yıldız isim geri döndü: İşte muhtemel 11 ler 4

Galatasaray: Uğurcan; Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren; Torreira, Lemina; Barış, Yunus, Sane; Icardi

Fenerbahçe: Ederson; Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent; İsmail, Guendouzi; Kerem, Asensio, Musaba; Duran

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI KİMLER EKSİK?

Galatasaray-Fenerbahçe finaline saatler kala çok büyük sürpriz! Yıldız isim geri döndü: İşte muhtemel 11 ler 5

Galatasaray cephesinde Süper Kupa finali öncesi sakatlığı devam eden Wilfried Singo, bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Metehan Baltacı, Afrika Uluslar Kupası’nda ülkelerinin milli takımlarında yer alan Victor Osimhen ile Ismail Jakobs, karşılaşmada eksik isimler arasında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Fred Rodrigues'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez ve Nelson Semedo forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri de karşılaşmada yer alamayacak.

VALİLİK UYARDI, TFF SAATİ DEĞİŞTİRDİ

Galatasaray-Fenerbahçe finaline saatler kala çok büyük sürpriz! Yıldız isim geri döndü: İşte muhtemel 11 ler 6

Lig ikincisi olarak turnuvaya katılan ve yarı finalde Samsunspor’u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe ise Başkan Sadettin Saran ve Teknik Direktör Domenico Tedesco ile ilk kupasını kaldırmanın peşinde.

Dev derbi öncesi gündem ise hava koşulları... TFF, İstanbul Valiliği’nin de uyarısı sonrası beklenen yağışlı ve fırtınalı hava nedeniyle maçın başlama saatini 20.30’dan 18.45’e çekti. Dev kapışma futbolcuların yanı sıra stadı dolduracak 70 bine yakın taraftar için de zorlu koşullar altında oynanacak.

18’İN PEŞİNDE

Galatasaray-Fenerbahçe finaline saatler kala çok büyük sürpriz! Yıldız isim geri döndü: İşte muhtemel 11 ler 7

Sarı-kırmızılılar daha önce Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Devlet Başkanlığı Kupası adlarıyla oynanan, 2006’dan bu yana Süper Kupa olarak düzenlenen organizasyonun 17 şampiyonlukla en başarılı takımı. Galatasaray bugünkü derbide zafere uzanırsa Süper Kupa’yı 8’inci, toplamda ise 18’inci kez müzesine götürmeyi başaracak.

2024’TE HÜKMEN ZAFER

Galatasaray-Fenerbahçe finaline saatler kala çok büyük sürpriz! Yıldız isim geri döndü: İşte muhtemel 11 ler 8

İki takım bu kupanın finallerinde daha önce 7 kez karşılaştı, Galatasaray 4 kez mutlu sona ulaştı.

Ezeli rakibini Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda iki kez deviren Fenerbahçe, Süper Kupa’da tek zaferini 2014’te yaşadı. Kanarya’ya karşı 4 Süper Kupa finalinin 3’ünü kazanan Galatasaray, 2024’teki son buluşmada U19 takımıyla maça çıkan rakibinin sahadan çekilmesiyle karşılaşmada 3-0 hükmen galip ilan edilmişti.

GUENDOUZI İLK 11’E

Galatasaray-Fenerbahçe finaline saatler kala çok büyük sürpriz! Yıldız isim geri döndü: İşte muhtemel 11 ler 9

Sarı-lacivertliler, yeni transferleri Matteo Guendouzi ile Mert Günok’un lisanslarını çıkarttı. İki oyuncu da dün antrenmana katıldı.

Tedesco’nun, Lazio’da çarşamba gecesi maça çıkan Guendouzi’yi bugünkü derbide ilk 11’de kullanması bekleniyor. Talisca ve Semedo’nun da son kontrollerin ardından maç kadrosuna alınma ihtimali bulunuyor.

12 YILLIK HASRET

Galatasaray-Fenerbahçe finaline saatler kala çok büyük sürpriz! Yıldız isim geri döndü: İşte muhtemel 11 ler 10

Fenerbahçe, Süper Kupa’da 12 yıllık hasreti dindirmek istiyor. Son olarak 2014’te yine Galatasaray’a karşı oynadığı maçı penaltılarla kazanan sarı-lacivertliler, 2024’teki derbide ise sahadan çekilmişti.

Kanarya bu akşam kazanırsa Süper Kupa’da 7’nci finalinde 4’üncü, toplamda ise 10’uncu zaferini yaşayacak.

Senegal, Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finaldeSenegal, Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finalde
Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

