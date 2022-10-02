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  4. GÜNCELLEME - İkna çalışmaları sonucu bir PKK'lı terörist daha teslim oldu

GÜNCELLEME - İkna çalışmaları sonucu bir PKK'lı terörist daha teslim oldu

02.10.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkna çalışmaları sonucu yılbaşından bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısı 95'e yükseldi TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI GÜNCELLENDİ

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'da çözülmenin devam ettiği belirtildi.

Bakanlık koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu bir teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirilen açıklamada, teröristin 2010'da terör örgütüne katıldığı ve Irak'ın kuzeyinde faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

İkna çalışmaları sonucu yılbaşından bu yana teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 95'e yükseldi.

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