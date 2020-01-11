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  4. GÜNCELLEME - İnternetten satış bahanesiyle dolandırıcılık yapan çift tutuklandı

GÜNCELLEME - İnternetten satış bahanesiyle dolandırıcılık yapan çift tutuklandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 11.01.2020 16:11 | Son Güncelleme

GÜNCELLEME - İnternetten satış bahanesiyle dolandırıcılık yapan çift tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - İkinci el bebek malzemesi satışı yapılan internet sitelerinde sahte hesap oluşturarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen çift tutuklandı.

İnternet üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapıldığı ihbarını değerlendiren Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı ile ortak çalışma yürüttü.

Polis, farklı kişiler adına GSM hattı çıkartan şüphelilerin, ikinci el eşya satışı yapılan internet sitelerinde sahte hesap oluşturarak ana kucağı, puset ve bebek bezi gibi malzemeler sattıklarını ancak satış işlemi gerçekleştirdikten sonra para aldıkları kişilere ürün göndermediklerini tespit etti.

Türkiye genelinde bu şekilde 62 faili meçhul dolandırıcılık olayının şüphelilerinin İstanbul'da ikamet eden Volkan D. (34) ile eşi Emel D. (25) olduğunu belirleyen polis, zanlıları yakaladı.

Yaklaşık 70 bin liralık dolandırıcılık yaptığı iddia edilen çift, soruşturmanın başlatıldığı Eskişehir'e getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Volkan D. ile eşi Emel D. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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çift dolandırıcılık Eskişehir tutuklandı

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