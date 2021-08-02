GÜNCELLEME - Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Çandır Köyü Yazılı Kanyon Tabiat Parkı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale için bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangına, 12 arazöz, 5 su ikmal deposu, 2 helikopter, 1 uçak, 10 dozer 100’ünde personel müdahale ediyor.

Çandır köyündeki bazı evleri tehdit eden yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz