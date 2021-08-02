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GÜNCELLEME - Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

02.08.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Çandır Köyü Yazılı Kanyon Tabiat Parkı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale için bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangına, 12 arazöz, 5 su ikmal deposu, 2 helikopter, 1 uçak, 10 dozer 100’ünde personel müdahale ediyor.

Çandır köyündeki bazı evleri tehdit eden yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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