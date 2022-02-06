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GÜNCELLEME - Isparta'da evinde ölü bulunan kişinin solunum yetmezliğinden hayatını kaybettiği belirlendi

06.02.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet Başsavcılığı: - "Muayene sonucunda Ramazan Nazlı isimli şahsın kesin ölüm sebebinin solunum yetmezliğine bağlı kalp durması sonucu olduğu tespit edilmiştir" CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ AÇIKLAMASI EKLENDİ

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yalnız yaşadığı ikametinde ölü bulunan kişinin evindeki elektrik akımının faal olduğu ve solunum yetmezliğine bağlı kalp durması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamada, Görgü Cami Mahallesi'ndeki ikametinde ölü bulunan 70 yaşındaki Ramazan Nazlı'nın çevreden edinilen bilgilere göre, tek başına yaşadığı, aklen malul olduğu ve komşularının yardımını kabul etmediğinin öğrenildiği belirtildi.

İkamette yapılan incelemede elektrik akımının faal, sobanın da kurulu olmasına rağmen kullanılmadığının tespit edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında belirtilenin aksine ilimizde meydana gelen olumsuz hava koşullarından dolayı Yalvaç ilçemizde uzun süreli elektrik kesintisi yaşanmamıştır. Şu anda ilçemizin tamamına elektrik enerjisi sağlanmaktadır. Şüpheli ölüm olayıyla ilgili adli ve idari inceleme titizlikle devam etmektedir."

- "Ölüm nedeni solunum yetmezliği"

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise Ramazan Nazlı'nın ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Muayene sonucunda, Ramazan Nazlı isimli şahsın kesin ölüm sebebinin solunum yetmezliğine bağlı kalp durması sonucu olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Yalnız yaşayan Ramazan Nazlı'dan bir süre haber alamayan komşuları durumu 5 Şubat'ta polise ve sağlık ekiplerine bildirmiş, eve gelen ekipler Nazlı'nın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

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