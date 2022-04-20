GÜNCELLEME - İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Boğazı, sis nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda kuzeyden güneye geçişlerin saat 02.00, güneyden kuzeye geçişlerin ise saat 06.15 itibarıyla gemi trafiğine kapatıldığı bilgisine yer verildi.

Boğaz trafiğinin ne zaman normale döneceğine yönelik henüz açıklama yapılmadı.

İstanbul Boğazı'nın kuzey kesimlerdeki sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine kapatıldığı öğrenildi.



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