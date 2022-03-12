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GÜNCELLEME- İstanbul Boğazı’nda sürüklenen gemi kurtarıldı

12.03.2022 03:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GEMİNİN DÜMEN ARIZASI NEDENİYLE SÜRÜKLENDİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında dümen arızası nedeniyle sürüklenen 183 metre uzunluğundaki geminin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında dümen arızası nedeniyle sürüklenen 183 metre boyundaki ATOLL isimli tanker için, KURTARMA-6, KURTARMA-7 ve KURTARMA-11 Römorkörlerimiz ile KEGM-3 botumuz ivedilikle bölgeye sevk edilerek gemi, Kuruçeşme’ye demirletildi." ifadeleri kullanıldı.

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