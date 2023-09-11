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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden bir kadının araca bindirildiği olaya ilişkin açıklama:

11.09.2023 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa'da bir kadının kız kardeşiyle caddede yürürken bir araca bindirilmesine ilişkin, "Yapılan incelemede, İ.M. ve İ.J'nin nişanlı oldukları, sürpriz yapmak amacıyla İ.J'nin araca bindirildiği ve herhangi bir kaçırılma olayının olmadığı, medyadaki iddiaların asılsız ve yanlış anlaşılmadan ibaret olduğu anlaşılmıştır." açıklamasında bulundu.

Polis ekipleri, Karadeniz Mahallesi General Aldoğan Caddesi'nde dün akşam saatlerinde kız kardeşiyle yürüyen bir kadının, yanına yaklaşan araçtan inen kişi tarafından zorla araca bindirildiğine yönelik güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Olayın görgü tanıklardan Aykut Aykut, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir kişinin apar topar kadını araca aldığını anlatarak, "Arabaya attı hızlı bir şekilde aşağı gitti. Kadın biraz bağırdı. Etrafta birileri vardı. Engel olunabilirdi ama kimse bir şey yapmadı. Yanındaki de şoktaydı." dedi.

Zorla araca bindirildiği iddia edilen k​​​​​​adının kız kardeşinin çalıştığı iş yerinin sahibi Ayhan Çalışkan ise o gün iş yerine ablasıyla birlikte geldiklerini belirtti.

Çalışkan, "Ablasıyla geldiler. 'Bizim işimiz çıktı' dediler. Ablasını kaçırmışlar. Panik halindeydi." diye konuştu.

Olayla ilgili emniyete herhangi bir müracaatın bulunmadığı da öğrenildi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı sosyal medya hesaplarında yayımlanan "Gaziosmanpaşa'da iş yerinden bir arkadaşı ile çıkan kadın, caddede yürürken iddiaya göre bir otomobile bindirilerek kaçırıldı" başlıklı video ile ilgili çalışma yapıldığı belirtildi.

Olay gününe ilişkin görüntülerde, Azerbaycan uyruklu 33 yaşındaki İ.M. ve 38 yaşındaki M.S. isimli erkekler ile 41 yaşındaki İ.J. ve 33 yaşındaki G.J. isimli kadınların yer aldığı aktarılan açıklamada, Iğdır'da bulundukları tespit edilen bu kişilerin, yakalanıp muhafaza altına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Yapılan incelemede, İ.M. ve İ.J'nin nişanlı oldukları, sürpriz yapmak amacıyla İ.J'nin araca bindirildiği ve herhangi bir kaçırılma olayının olmadığı, medyadaki iddiaların asılsız ve yanlış anlaşılmadan ibaret olduğu anlaşılmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şahıslar kimlik tespit ve ifadelerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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