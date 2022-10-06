YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. GÜNCELLEME - İstanbul-Hatay seferini yapan THY uçağının inişi sırasında lastiği patladı

GÜNCELLEME - İstanbul-Hatay seferini yapan THY uçağının inişi sırasında lastiği patladı

06.10.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Hatay seferini yapan uçağın inişi sırasında lastiği patladı.

Alınan bilgiye göre, THY'nin TK2256 sefer sayılı ve TC-JVN kuyruk kodlu Boeing 737-800 tip uçağı, İstanbul'dan Hatay'a gitmek üzere saat 01.30'da İstanbul Havalimanı'ndan havalandı.

104 yolcu ve bir bebek ile 2 pilot ve 4 kabin görevlisinin bulunduğu uçağın Hatay Havalimanı'na inişi sırasında lastikleri patladı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekipleri, uçağın aşırı ısınma meydana gelen iniş takımlarına hızlıca müdahale ederek soğuttu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, olayla ilgili yaptığı açıklamada, Hatay seferinde, uçağın iniş sırasında lastiğinin patladığını ve bu patlamaya bağlı olarak iniş takımlarından birinde aşırı ısınma meydana geldiğini belirtti.

Üstün, duruma hızlı şekilde müdahale eden ekiplerin soğutmayı sağladıklarını belirterek, "Misafirlerimiz ve ekiplerimiz güvenli şekilde uçaktan tahliye edilmiştir. Sağlık durumlarında bir sorun yoktur." ifadelerini kullandı.

- Valilikten açıklama

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul-Hatay seferini yapmak üzere İstanbul'dan kalkış yapan Türk Hava Yollarına ait TK 2256 isimli uçağın, saat 03.11'de Hatay Havalimanı'ndaki "04 pistine" inişi esnasında tekerlerinin patlayıp alev aldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan incelemeler neticesinde, bahse konu uçağın, pistin başından itibaren yaklaşık olarak 2 bininci metresinde gövde bütünlüğü bozulmadan durduğu ve pilotun olayı kule ve apron birimi Arff Şefliği'ne anons etmesi üzerine Arff birimi ve diğer görevli birimlerin olaya 35 saniyede müdahale ettiği tespit edilmiştir. Uçakta bulunan 105 yolcu ve 6 kabin personeli sorunsuz olarak uçaktan tahliye edilmiştir. Akabinde Arff birimi, soğutma işlemine belli bir süre devam etmiş olup, şu an uçağın kaza kırım mahallinden tahliyesi planlanmaktadır. Yaşanan bu olaydan dolayı havalimanımızın pisti 24 saat süreyle notamlanarak uçuş trafiğine kapatılmış olup, pistin tekrardan uçuş trafiğine açılması için çalışmalar, ilgili birimlerce hızla devam etmektedir."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladıHatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Yaşlılarla çocuklar, bilim ve oyun festivalinde bir araya geldiYaşlılarla çocuklar, bilim ve oyun festivalinde bir araya geldi
Sivasspor-Ballkani maçına doğruSivasspor-Ballkani maçına doğru
Anahtar Kelimeler:
Hatay Hatay Valiliği açıklama lastik pist yolcu uçaği

Hatay Namaz Vakitleri 6 Ekim Perşembe

İmsak
05:09
Sabah
06:27
Öğle
12:29
İkindi
15:46
Akşam
18:20
Yatsı
19:33
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Geleceğe Dönüş’ün yıldızı açık açık yaşadıklarını anlattı ve uyardı!

Geleceğe Dönüş’ün yıldızı açık açık yaşadıklarını anlattı ve uyardı!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.