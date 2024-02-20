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  4. İstanbul Havalimanı'nda bekletildiğini iddia eden kişi savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı

İstanbul Havalimanı'nda bekletildiğini iddia eden kişi savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı

AA AA
20.02.2024 07:26 | Son Güncelleme:
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İstanbul Havalimanı'nda, annesinin, konuştuğu dil nedeniyle mağdur olduğu ve bekletildiği yönünde çektiği videoyu yayımlayan kişi, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Havalimanı'nda 17 Şubat'ta annesinin lisanı sebebiyle derdini anlatamadığını, 2,5 saatte dışarıya çıkamadığını, yetkililerin annesiyle ilgilenmediğini öne sürerek video çeken kişinin, bu iddialarının doğru olmadığı tespit edildi.

Hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatılan kişi, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

VALİLİK AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliğince, İstanbul Havalimanı'nda yaşanan ve sosyal medyada "Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadı ve 2 buçuk saat rehin kaldı" ifadeleriyle yer alan iddialara ilişkin yapılan açıklamada, videonun art niyetli olduğu, devletin aleyhine propaganda yapmaktan öte amaç taşımadığı belirtilmişti.

Van'dan İstanbul Havalimanı'na gelen vatandaşa, uçaktan inişinden havalimanı çıkış noktasına kadar hizmet verildiği belirtilen açıklamada, süreç şöyle anlatılmıştı:

"TK2751 Van'dan İstanbul Havalimanı'na gelen 1944 doğumlu S.Ç'nin uçaktan iniş süreci şu şekilde gerçekleşmiştir: 14.26 uçak piste iner, 14.36 körük kapısındaki uçaktan çıkar, 14.44 tekerli sandalye ile alınır, 14.51 bagaj alım salonuna bırakılır, 15.05 6A bagaj bandı yanına geçer, 15.39 bagajını alır, 15.41 bagaj alım salonundan çıkar, 15.42 bagaj alım salonu önünde video çekilir."

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İstanbul Havalimanı

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