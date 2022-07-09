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GÜNCELLEME - İstanbul'da "acemi kasap"lar hastanelik oldu

09.07.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

RAKAMLAR GÜNCELLENDİ

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kurban kesimi sırasında yaralanan 1149 kişi hastaneye başvurdu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bayram namazının ardından kurbanlarını kesmeye başlayan vatandaşlardan bazıları bıçak ve satırla, bazıları da hayvanların darbeleriyle yaralandı. Yaralananlar yakınlarının yardımı ya da ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü.

Şu ana kadar il genelindeki kamu hastanelerinin acil servislerine 1149 kişi başvurdu.

Yaralıların büyük çoğunluğu müdahalenin ardından taburcu edilirken, 14 yaralıya cerrahi müdahalede bulunuldu.

- Zapt edilemeyen kurbanlıklar yaralanmalara yol açtı

Bağlanan ipin kopması sonucu hayvanın kendisini savurmasıyla yaralanan bir vatandaş da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve kaburgaları zedelenen vatandaşın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bazı vatandaşlar da bıçak kesiği ve kemik batması gibi sebeplerle hastanelerde tedavi gördü.

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine bıçak ve darbeye bağlı yaralanmalar nedeniyle gelen kişiler de tedavi altına alındı.

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Kurban Bayramı

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