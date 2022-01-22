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GÜNCELLEME - İstanbul'da köpük fabrikasında yangın çıktı

22.01.2022 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 ilçeden gönderilen itfaiye ekiplerinin alevli şekilde süren yangını söndürme çalışmaları devam ediyor DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki bir köpük fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Taşoluk Mustafa Kemal Caddesi'nde, bin 500 metrekare alana kurulu tek katlı köpük fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Başakşehir, Bakırköy, Bahçelievler, Arnavutköy, Çatalca, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'dan çok sayıda itfaiye grubu sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yangın sırasında patlama ihtimaline karşı çevredekileri bölgeden uzaklaştırdı.

İtfaiye ekiplerinin alevli şekilde süren yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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