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İstanbul'da okul çevreleri ve servis araçlarında denetim yapıldı

01.06.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da polis ekiplerince okul çevrelerindeki şüpheli kişiler, iş yerleri, park ve bahçeler ile servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

İstanbul'da okul çevreleri ve servis araçlarında denetim yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde 10 ilçede eş zamanlı yapılan denetime, asayiş, trafik ve önleyici hizmetler ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de destek verdi.

Ekiplerin TOKİ Maltepe Anadolu Lisesi'nin çevresinde yaptıkları uygulamada, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Polis ekiplerince durdurulan şüpheli araçlardaki kişilerin üstleri de arandı.

Okulun çevresindeki park ve bahçeleri, metruk binaları, tütün ürünleri ve alkol satışı yapan iş yerlerini, kahvehaneleri, internet ve elektronik oyun salonlarını da kontrol eden ekipler, öğrencilerin güvenli yolculuk yapması ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla Başıbüyük Caddesi'nde servis araçlarını denetledi.

Esenler'deki İbrahim Turhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çevresinde gerçekleştirilen uygulamada da şüphelilerin GBT kontrolü yapıldı.

Uygulama sırasında üzerinde uyuşturucu bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

Kontrollerde, yetkisi olmadığı halde motosiklet kullanan 1 kişiye para cezası uygulandı. Motosiklet çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Ayrıca uygulama kapsamında bir araçta bulunan kurusıkı tabancaya el konuldu.

Uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi.

Kadıköy'deki Hüseyin Ayaz Ortaokulu'nun çevresinde yapılan denetimde de yayaların ve motosiklet kullanıcıların kimlik kontrolü ve üst araması yapıldı.


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