İstanbul'da terör örgütü DEAŞ ve HTŞ operasyonunda 12 zanlı yakalandı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak İstanbul'da faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sırasında kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için 7 ilçede 14 adrese baskın yapan ekipler 12 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde 1 tabanca ile buna ait 56 fişek, 2 kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

