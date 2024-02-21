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İstanbul'da terör propagandası yapan ve DEM Parti ilçe merkezinde yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

AA AA
21.02.2024 07:51 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinin (DEM Parti) Esenyurt'taki ilçe merkezinde yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya mecralarında terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı soruşturma dosyası ile Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı kapsamında Esenyurt'ta 3 adreste arama yapıldı.

DEM Parti'nin Esenyurt'taki ilçe merkezinde yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Buradaki aramalarda çok sayıda yasaklı yayın, gazete, bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraf ve posterleri ile dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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