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  4. GÜNCELLEME- İstanbul'da tırdan sarkan demirler İETT otobüsüne çarptı

GÜNCELLEME- İstanbul'da tırdan sarkan demirler İETT otobüsüne çarptı

12.08.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de bir tırdan sarkan demirlerin İETT otobüsüne çarpması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Arnavutköy Habipler Yolu'nda seyir halinde olan N.E. idaresindeki 37 PH 665 plakalı tırdan sarkan demirler, Kayaşehir-Mecidiyeköy seferini yapan ve Fenertepe Yolu durağına yanaşan İ.G'nin kullandığı 34 TP 7841 plakalı İETT otobüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüsteki Ali Efe K. (15), İrnova Roberto T., Zohur A. ve M.D. isimli yolcular yaralandı.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan İrnova Roberto T. ve Zohur A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hasar gören İETT otobüsü, garaja çekildi.

Tır ve İETT sürücülerinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Arnavutköy İETT

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