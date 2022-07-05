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  4. GÜNCELLEME - İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 56 kişi yakalandı

GÜNCELLEME - İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 56 kişi yakalandı

05.07.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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İSTANBUL (AA) - İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 56 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışma yürüttü.

Fatih, Bayrampaşa, Esenler, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Ataşehir, Bağcılar, Bahçelievler, Beyoğlu, Esenyurt ve Kadıköy'de belirlenen adreslere, özel harekat ekiplerinin de desteğiyle baskın yapıldı.

Narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı operasyonda, 56 şüpheli yakalandı.

Ekiplerce yapılan aramalarda, 628 gram eroin, 376 gram esrar, kurusıkı tabanca, 3 hassas terazi, 4 telefon ve uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 55 bin 475 lira, 590 dolar ve 10 avro ele geçirildi.

Emniyete götürülen zanlıların sorgularının sürdüğü bildirildi.

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