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  4. İstanbul'da yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı

AA AA
01.02.2024 08:23 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da, yüksek kar vaadiyle bazı kişilerden para toplayıp dolandırıcılık yaptığı öne sürülen, emekli bir bankacı ile yakınlarının aralarında bulunduğu 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bazı mağdurların borsada yüksek kar vaadinde bulunan kişilere verdikleri paraları alamadıkları ihbarları üzerine çalışma başlattı.

İfadeleri alınan 7 kişi, borsada ayda yüzde 20 kar vadeden emekli bankacı Müjgan D'ye (63) verdikleri paraları bir süre sonra alamayıp mağdur edildiklerini söyledi.

İncelemede, mağdurların toplam 11 milyon lirayı geri alamadığı tespit edildi.

İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda, Müjgan D, kızı Serpil D, oğlu Emre D. ile eşi Cevdet D'nin de aralarında bulunduğu 10 zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından emekli bankacı Müjgan D'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi, 3 zanlı ise serbest bırakıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alınan bir şüpheli, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

Adliyeye sevk olan, aralarında emekli bankacı Müjgan D'nin de bulunduğu 4 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, Suç Gelirleriyle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma kapsamında, zanlıların toplam 32 milyon lira değerinde 3 gayrimenkul, 6 araç, 1 motosiklet ile banka ve kripto varlıklarına el konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık soruşturma

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