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  4. İTÜ Maslak kampüsündeki inşaat alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

İTÜ Maslak kampüsündeki inşaat alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

AA AA
06.03.2024 10:21
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maslak kampüsü içerisindeki inşaat alanında işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın kontrol altına alındı.

İTÜ Maslak kampüsündeki inşaat alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Alınan bilgiye göre, İTÜ Maslak kampüsündeki Yabancı Diller Binası'nın inşaatında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.

İşçilerin durumu fark etmesi ve bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangının etkisi ve dumanların yükselişi çevreden de görüldü.

Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden yangına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"6 Mart günü saat 08.00 sıralarında İTÜ- Maslak kampüsü içerisinde bulunan ve işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıkmıştır. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonunda kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının çıkış sebebi, itfaiyenin çalışması sonrasında tespit edilecektir."

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İTÜ Maslak kampüsündeki inşaat alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

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