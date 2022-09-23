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GÜNCELLEME - İzmir Bergama'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

23.09.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÜNCELLEME - İzmir Bergama'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kozluca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 12 arazöz, 2 dozer ve 4 su tankeri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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yangın helikopter orman arazöz dozer

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