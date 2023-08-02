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İzmir Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin hastaneye kaldırıldı

02.08.2023 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, beyin kanaması şüphesiyle kaldırıldığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre Engin, bugün bir internet gazetesini ziyaretinin ardından fenalaştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Engin, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesine kaldırıldı.

Engin'in ilk belirlemeye göre beyin kanaması geçirdiği belirtildi.

Narlıdere Belediyesinden yapılan açıklamada katıldığı bir canlı yayın sırasında rahatsızlanan Ali Engin'in hastanede müşahede altında tutulduğu, tetkiklerinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ali engin

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