GÜNCELLEME - İzmir'de ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde ağaçlandırma alanında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Kaşıkçı Mahallesi mevkisindeki ağaçlandırma sahasında yangın çıktı.

Bölgeden dumanlar yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 8 arazöz sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.



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