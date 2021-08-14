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  4. GÜNCELLEME - İzmir'de ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - İzmir'de ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı

14.08.2021 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde ağaçlandırma alanında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Kaşıkçı Mahallesi mevkisindeki ağaçlandırma sahasında yangın çıktı.

Bölgeden dumanlar yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 8 arazöz sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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