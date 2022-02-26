GÜNCELLEME - İzmir'de bıçakla öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi

İZMİR (AA) - Ödemiş'te vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi, gözaltına alınan eşi, tutuklandı.

Süleyman Demirel Mahallesi'nde bıçakla yaralanmış olarak ölü bulunan Vasfiye Emekdar'ın (57) cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alınıp Hamdi Bey Camisi'ne götürüldü.

Cenaze, kılınan namazın ardından Ödemiş Ahrandı Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan kadının ailesi, cenaze sırasında kızlık soyadı olan Su'nun kullanılmasını istedi.

Psikolojik sorunları bulunduğu öne sürülen ve eşini bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Vedat Emekdar (59), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

Gece saatlerinde komşuların ihbarı üzerine çiftin yaşadığı eve giden polis ve sağlık ekipleri, bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Vasfiye Emekdar'ın hayatını kaybettiğini, eşi Vedat Emekdar'ın bıçakla intihara teşebbüs ettiğini belirlemiş, tedavisi tamamlanan şüpheli, gözaltına alınmıştı.



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