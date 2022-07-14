YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. GÜNCELLEME - İzmir'de bir kadın, kocası tarafından öldürüldü

GÜNCELLEME - İzmir'de bir kadın, kocası tarafından öldürüldü

14.07.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay yerinden kaçan şüpheli, kardeşinin kimliğiyle yakalandı CENAZENİN AİLEYE TESLİM EDİLMESİ VE DETAY EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde 38 yaşındaki kadın, kocası tarafından kesici aletle öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kader D, Buca Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi'ndeki evinde yakınları tarafından ölü bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptığı incelemede, vücudunun çeşitli yerlerinde kesici alet izi bulunan Kader D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

- Şüpheli yakalandı

Polis ekipleri, olay yerinden kamyonetle kaçan Kader D'nin eşi şüpheli H.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

H.D'nin kullandığı kamyonetin Çamkule Mahallesi istikametine gittiğini belirleyen polis ekipleri, yolda güvenlik noktası oluşturdu.

Kamyoneti durdurarak kimlik kontrolü yapan ekipler, üzerinde kardeşi A.D'ye ait kimlik bulunan cinayet şüphelisi H.D'yi yakaladı.

Gözaltında alınan zanlı H.D. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Kader D'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenazenin Erzurum'un Karaçoban ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

- Oğlunu arayıp "Annenle tartıştık" demiş

Gözaltına alınan şüphelinin, eşini bıçakla yaralayıp evden ayrıldıktan sonra telefonla aradığı oğluna, "Annenle tartıştık. Eve git sakinleştir." dediği, eve giden oğlunun ise evde kadının cansız bedenini bulduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CEV 20 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, İzmir'de başladıCEV 20 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, İzmir'de başladı
Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyorÇeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyorKayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir Buca

İzmir Namaz Vakitleri 14 Temmuz Perşembe

İmsak
04:06
Sabah
05:52
Öğle
13:22
İkindi
17:16
Akşam
20:43
Yatsı
22:21
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Zina ile suçlandı! Korkunç karar: Taşlanarak öldürülecek

Zina ile suçlandı! Korkunç karar: Taşlanarak öldürülecek

Hastalıkları defeden iksir! İki malzemeli ilaç

Hastalıkları defeden iksir! İki malzemeli ilaç

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Dev balık kehanet iddialarını güçlendirdi! Halk görmek için...

Dev balık kehanet iddialarını güçlendirdi! Halk görmek için...

Kendi göğüslerini paylaştı! Yorumu şoke etti

Kendi göğüslerini paylaştı! Yorumu şoke etti

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.