GÜNCELLEME - İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alındı.

Orhanlı Mahallesi girişinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, 3 su tankeri ile 2 dozer sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.



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