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GÜNCELLEME - İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

08.07.2021 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde orman yangını çıktı.

Alınan bilgiye göre, Ilıpınar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktığı bilgisi üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ve arazöz sevk edildi.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 1 amfibi uçak, 15 arazöz ile müdahale ediliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de çalışmalara destek veriyor. Ekipler yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına yardım ediyor.

Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan dumanlar uzak mesafeden görünebiliyor.

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