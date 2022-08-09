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GÜNCELLEME - İzmir'de eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın ağır yaralandı

09.08.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde eşi tarafından av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, E.K, Işıklı Mahallesi'deki evde eşi D.K'yi, av tüfeğiyle ateş ederek başından yaraladı.

Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi ağır yaralanan D.K'yi, Tire Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olay yerinden kaçan şüpheli E.K. daha sonra jandarma ekibine teslim oldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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