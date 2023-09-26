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İzmir'de genç motosikletlinin öldürülmesine ilişkin 3 zanlı tutuklandı

26.09.2023 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de, 19 yaşındaki motosikletli Mustafa Akkavak'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bayraklı ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde motosikletiyle seyir halindeyken silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Akkavak'ın katil zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheliler G.Ş, M.F, A.Ü, A.A. ve M.Z.Ç'yi gizlendikleri adreslerde yakaladı. İkametlerdeki aramalarda ise 2 tabanca ve 260 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.F, M.Z.Ç ve A.A. tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Bayraklı ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde, 20 Eylül'de, Mustafa Akkavak, kullandığı 35 LGH 80 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

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İzmir motosiklet

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