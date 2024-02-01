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İzmir'de Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir iş merkezinde yangın çıktı

AA AA
01.02.2024 12:32 | Son Güncelleme:
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İzmir'in Konak ilçesindeki Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan bir iş merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı. YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

İzmir'de Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir iş merkezinde yangın çıktı

Kızlarağası Hanı'nın karşısında 871 Sokak'taki bir iş merkezinin ikinci katında bulunan bijuteri işletmesinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, iş merkezinde bulunan diğer iş yerlerine de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Yangın nedeniyle yoğun duman oluştu, iş merkezindeki dükkanlar tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında iş merkezinin ikinci katında bulunan çok sayıda iş yerinde hasar oluştu.

Bölgede iş yeri bulunan esnaflardan Barış Şerefli, gazetecilere, duman ve yanık kokusu aldıklarını, yangına ilk etapta iş merkezindekilerin müdahale etmeye çalıştığını söyledi.

Çatıdan alevler yükselince yangının kısa sürede yayıldığını anlatan Şerefli, "Yanan yerlerin hepsi hediyelik eşya dükkanları. Yanıcı maddeler var. Bu kadar büyüyeceğini tahmin etmemiştik." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
yangın kızlarağası hanı

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