GÜNCELLEME - İzmir'de köpek yüzünden çıkan tartışmada 1 kişinin yaralanmasına ilişkin 1 kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde, bir kişinin parkta köpek yüzünden çıkan tartışmada kırık cam şişeyle yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Uğur Mumcu Parkı'nda köpek gezdirdiği sırada çıkan tartışma sonucu Koray Yüksel'in (48) kırık cam şişesiyle yaralanması sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görgü tanıklarının ifadesi ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin C.G, H.Ş, T.Y. ve K.K. olduğunu belirledi.

Zanlılar, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden C.G. tutuklanırken diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Öte yandan, Koray Yüksel'in hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Bahçelievler Mahallesi Uğur Mumcu Parkı'nda 4 Ekim'de, Koray Yüksel ile köpeklerine kötü davrandığı ileri sürülen grup arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Yüksel kırık cam şişesiyle boğazından yaralamıştı.

Polis olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı. OIaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.



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