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GÜNCELLEME - İzmir'de "kürdan" kavgasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

23.11.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir döner dükkanında "kürdan isteme" nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 21 yaşındaki Habib Ay'ın öldürülmesi, 4 kişinin de yaralanmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bayraklı Mahallesi 1639 Sokak'ta döner dükkanı işleten A.S. (40) ve V. S. (35) ile iş yerine gelen S.Ö. arasında "kürdan isteme" yüzünden tartışma çıktı.

Darbedilen S.Ö, telefonla aradığı arkadaşlarını yardıma çağırdı. Bir süre sonra bölgeye gelen grupla iş yeri sahipleri arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada A.S, S.Ö, G.A, Habip Ay ve A.A. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Habip Ay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, iş yeri sahipleri A.S. ve Veli S. ile S.Ö'yü gözaltına aldı.

Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.

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