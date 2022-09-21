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  4. GÜNCELLEME - İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

21.09.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Kiraz ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Umurcalı Mahallesi'ndeki makilik alanda yangın ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 4 arazöz, 5 su tankeri, 2 dozer ve 4 yer ekibi yönlendirildi.

Havadan ve karadan yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına aldı, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yangında 3 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

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yangın Kiraz

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