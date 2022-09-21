GÜNCELLEME - İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Kiraz ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Umurcalı Mahallesi'ndeki makilik alanda yangın ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 4 arazöz, 5 su tankeri, 2 dozer ve 4 yer ekibi yönlendirildi.

Havadan ve karadan yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına aldı, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yangında 3 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.



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