GÜNCELLEME - İzmir'de minibüs şoförünün öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde aralarında husumet bulunan minibüs şoförünü öldürdüğü suçlamasıyla yakalanan şüpheli, tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Adatepe Mahallesi'nde Mehmet Elibol'un, kullandığı minibüsün içinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında şüpheli A.Ş'nin (31) yakalanması için çalışma yürüttü.

Zanlı, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Buca-Kırıklar hattında yolcu taşımacılığı yapan minibüsün şoförü Mehmet Elibol (63), aracının içinde bıçaklanarak öldürülmüş, cinayetin husumetlisi A.Ş. tarafından işlendiği öne sürülmüştü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz