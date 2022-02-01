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GÜNCELLEME - İzmir'de minibüs şoförünün öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı tutuklandı

01.02.2022 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde aralarında husumet bulunan minibüs şoförünü öldürdüğü suçlamasıyla yakalanan şüpheli, tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Adatepe Mahallesi'nde Mehmet Elibol'un, kullandığı minibüsün içinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında şüpheli A.Ş'nin (31) yakalanması için çalışma yürüttü.

Zanlı, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Buca-Kırıklar hattında yolcu taşımacılığı yapan minibüsün şoförü Mehmet Elibol (63), aracının içinde bıçaklanarak öldürülmüş, cinayetin husumetlisi A.Ş. tarafından işlendiği öne sürülmüştü.

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