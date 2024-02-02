İzmir'de polis memurunun silahla yaralanmasına ilişkin 1 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aile içi şiddet ihbarında bulunan B.K'nin Uzundere Mahallesi'ndeki evine gitti.

Görüşme sırasında henüz belirlenemeyen nedenle B.K, polis memuruna tabancayla ateş etti.

Karnından yaralanan polis memuru S.A. sağlık ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis memuru S.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

