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GÜNCELLEME - İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuran 4 kişi daha yaşamını yitirdi

İZMİR HABERLERİ  | 11.10.2020 15:52 | Son Güncelleme

Kentte metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 10'a yükselirken, 4 kişinin daha tedavi altına alındığı öğrenildi ÖLENLERİN SAYISI GÜNCELLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuranlardan 4'ü daha yaşamını yitirirken, ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Alınan bilgiye göre, metil alkolden zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuranlardan Necdet Kanatlıer (67) ve Nihat Karaoğlan (68) İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İlhami Kalfa, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi, Hüseyin Yılmaz, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde hayatını kaybetti.

Ölenlerin cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Bu arada, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine 3, İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine 1 kişinin daha metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle başvurduğu öğrenildi. Bu 4 kişinin tedavilerinin yoğun bakımda devam ettiği belirtildi.

İzmir'de 9 Ekim'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 18 kişi kentteki hastanelere başvurmuştu. Soruşturma kapsamında 5 iş yeri, 1 depo ve 1 ikamete operasyon düzenlenmiş, 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Hastaneye kaldırılanlardan 6'sı dün yaşamını yitirmişti.

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