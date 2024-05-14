GÜNCELLEME - İzmir'de silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Atatürk Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu iddia edilen bir grup ile O.K. (31) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahla yaralanan O.K, bölgeden kaçarak yaşadığı apartmana sığındı.

Komşularının yardımıyla araçla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan O.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda, 3 şüpheli ile kaçmalarına yardım eden 1 kişinin kimliklerini tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, S.Z. (25), O.D. (27), F.C.B. (25) ve U.K. (24) Çeşme'nin Alaçatı ilçesinde saklandıkları evde yakalandı.

Zanlılar, işlemleri için emniyette götürüldü.





