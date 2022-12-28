İzmir'de tartıştığı eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli A.F'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı ifadesinde, eşi Nurhan F'nin ev işleriyle ilgilenmediğini, sokak kedilerine baktığını, bu sebeple daha önce de tartışma yaşadıklarını öne sürdü.

Olay günü eve geldiğinde yine aynı sebeple aralarında tartışma çıktığını ifade eden zanlının, tartışmanın büyümesi üzerine bıçakla eşini yaralayıp evden ayrıldığını, kastının öldürmek olmadığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Öte yandan 2 çocuk annesi Nurhan F'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Nurhan F'nin cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Menderes'teki Görece Mezarlığına defnedildi.

OLAY

Dün, Limontepe Mahallesi'nde yaşayan A.F, tartıştığı eşi Nurhan F'yi boğazından bıçaklayarak öldürmüştü. Kaçan şüpheli polis ekiplerince Urla ilçesinde yakalanmıştı.

