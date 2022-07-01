GÜNCELLEME - İzmir'in Çeşme ilçesindeki makilik yangını kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ovacık Mahallesi mevkisinden dumanların yükseldiğini görenler, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2 helikopter, 2 uçak, 8 arazöz ve 1 dozerle yangına havadan ve karadan müdahale etti.

Yangın, insansız hava aracı tarafından da havadan görüntülendi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, Karşıyaka ilçesi Örnekköy mevkisinde otluk alanda çıkan yangın da ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz