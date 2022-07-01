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  4. GÜNCELLEME - İzmir'in Çeşme ilçesindeki makilik yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - İzmir'in Çeşme ilçesindeki makilik yangını kontrol altına alındı

01.07.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ovacık Mahallesi mevkisinden dumanların yükseldiğini görenler, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2 helikopter, 2 uçak, 8 arazöz ve 1 dozerle yangına havadan ve karadan müdahale etti.

Yangın, insansız hava aracı tarafından da havadan görüntülendi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, Karşıyaka ilçesi Örnekköy mevkisinde otluk alanda çıkan yangın da ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

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