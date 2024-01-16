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İzmir'in Dikili ve Bergama ilçelerinde sağanak sonrası dere taşkınları yaşandı

16.01.2024 14:55 | Son Güncelleme:
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İzmir'in Dikili ve Bergama ilçelerinde etkili olan sağanağın ardından derelerin taşması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar mahsur kaldı.

Dikili'de geceden bu yana aralıklı olarak şiddetini artıran sağanağın etkisiyle şehir merkezinden geçen Sülüklü Deresi taştı. Derenin çevresindeki sokaklarda yükselen su nedeniyle İsmet Paşa Mahallesi'nde bazı araçlar mahsur kaldı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

İlçe merkezindeki birçok sokakta suların yükselmesi nedeniyle yollar trafiğe kapatıldı.

Taşkın sonrası itfaiye ve İZSU ekipleri, iş makinaları ve pompalarla caddelerdeki suları tahliye etti.

Mahsur kalan otomobillerin kurtarıldığı, yolların yeniden trafiğe açıldığı bölgede, su baskını yaşanan iş yerlerinde ise esnaf, kovalarla tahliye çalışması yapıyor.

Bergama'da da Kozak yolu üzerindeki İncecikler Deresi'nin taşması sonucu su basan sosyal tesislerde hasar oluştuğu belirlendi.

"BİR SAAT İÇİNDE OLAN OLDU"

Dikili'deki taşkında otomobili suda kalan İlker Güven, AA muhabirine, seyir sırasında suyun aniden yükselmesi nedeniyle kapıları zorla açtıklarını ifade etti.

Dikili'de sağanaklar sonrası su baskınlarının sürekli yaşandığını savunan Güven, "Biz canımızı zor kurtardık. Bu arabada çocuğumuz da olabilirdi. Başkalarının başına gelmesini istemiyorum. Bunun ivedilikle bir şekilde çözümünün bulunması lazım. Yıl 2024, geldiğimiz vaziyete bak. Avrupa'da 72 saat yağmur yağıyor. Yollarda çay bardağı kadar su durmuyor. Bizim burada yarım saat yağıyor, afet oldu. İnsanlar bunun arkasına sığınmamalı." diye konuştu.

Dükkanını su basan esnaf Orhan Onur ise iş yerini daha önce de su bastığını belirterek, "Bunun önüne geçme niyetleri yok gibi görünüyor. Allah vatandaşa sabır ve kolaylık versin." dedi.

Tunay Öztürk ise kafe işletmeciliği yaptığını, her yıl yağmur yağdığında dükkanına su girdiği için tetikte beklediklerini dile getirerek, "Su pompası sel girdikten bir saat sonra çalıştı. O makina orada boşuna mı duruyor? Vidanjör geldi, suyu çekmeden başka bir yere gitti. Benim işimi yarıda bıraktı. Buzdolaplarım, masam, sandalyem gitti. Daha ne olsun? AFAD sel uyarısı yapıyor. Fakat bir görevli hazırda beklemiyor. Bir saat içinde olan oldu." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Dikili sağanak yağış

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