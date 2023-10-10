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"Kafes" operasyonunun Samsun ayağında 28 kişi tutuklandı

10.10.2023 08:07 | Son Güncelleme:
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"Kafes" Operasyonu kapsamında, Samsun merkezli organize suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 35 şüpheliden 28'i tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat şube müdürlükleri tarafından "nitelikli yağma, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, tehdit ve vahim nitelikte ruhsatsız silah taşımak" suçlarını işlediği tespit edilen organize suç örgütü üyelerine yönelik çalışma kapsamında düzenlenen operasyonun Samsun ayağı kapsamında 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Samsun'da gözaltına alınan şüpheli sayısı 35'e yükseldi. Aralarında örgüt elebaşı ve yöneticilerinin bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 7'si işlemlerin ardından serbest bırakılırken 19'u tutuklama, 9'u adli kontrol talebiyle adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 28 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Samsun'un merkez, 19 Mayıs ve Bafra ilçeleri ile İstanbul, Bursa ve Amasya'da 41 ikamet ve 4 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, adreslerde yapılan aramada biri Uzi marka 7 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, havalı tabanca, 5 bıçak, 777 tabanca fişeği ile bir miktar esrar ele geçirilmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Ekim'de 31 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes Operasyonu" ile 39 organize suç yapısının çökertildiğini, 307 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı. Operasyon kapsamında Samsun'da 34 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Gözaltı Samsun Adliye

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