GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.50'de Dulkadiroğlu ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7,1 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
Kahramanmaraş Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun değerli Kahramanmaraşlılar. İlimizde yaşanan deprem sonrası şimdiye kadar olumsuz bir ihbar alınmamıştır. Afet çalışma gruplarımız tarafından gerçekleştirilen saha taramalarında şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır." ifadeleri kullanıldı.
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